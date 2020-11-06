ترامب: فزنا بأرقام تاريخية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حملته الانتخابية فازت بأرقام تاريخية واستطلاعات الرأي أخطأت بشكل كبير.وحسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز الإخبارية"، أكد ترامب خلال كلمته التي ألقاها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أنه تفوق بنحو 700 ألف صوت في بنسلفانيا لكنهم قلصوا الرقم إلى 90 ألفا.ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.