ترامب: قلصوا تفوقنا فى بنسلفانيا من 700 ألف صوت لـ90 ألفًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حدوث تجاوزات ومخالفات خلال العملية الانتخابية.وقال ترامب، في كلمة من البيت الأبيض، تبث الآن، "تفوقنا بنحو 700 ألف صوت في بنسلفانيا لكنهم قلصوا الرقم إلى 90 ألفا".وأضاف، أن فيلاديلفيا من بين أكثر الأماكن فسادًا في ما يتعلق بالتزوير، متابعًا: "لن نسمح بسرقة أصوات الناخبين وتزييف نتائج الانتخابات".