ترامب: وسائل الإعلام تدخلت فى الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إن وسائل الإعلام تدخلت في الانتخابات واستطلاعات الرأي المزيفة.وحسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أكد ترامب، خلال كلمته، أن احتساب الأصوات غير القانونية يعني سرقة الانتخابات.ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.