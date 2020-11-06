عرض جديد لـ«خيال الظل والأراجوز» بـ«بيت السحيمى».. الليلة

يستقبل بيت السحيمي التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ عرض جديد من عروض «خيال الظل والأراجوز»، والذي تقدمه فرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز المصري.و العرض من تأليف وإخراج الدكتور نبيل بهجت، وبطولة الفنانين مصطفى الصباغ، وعلي أبو زيد، ومحمود السيد، بالإشتراك مع شيخ لاعبي الأراجوز عم صابر المصري، وصابر شيكو.يذكر أن فرقة «ومضة» لعروض الأراجوز وخيال الظل أسّسها الدكتور نبيل بهجت عام 2003، وتقدم الفرقة عروضها بشكل منتظم في «بيت السحيمي» التابع لصندوق التنمية الثقافية منذ 2008، وفتحت «ومضة» أبوابها منذ اليوم الأول كمدرسة لنقل الخبرة للأجيال المتعاقبة، فكانت من أولى فرق الدمي التي قدّمَت ورشًا تعليمية، وقدمت الفرقة أكثر من 80 ورشة تعليمية داخل مصر وخارجها.يقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.