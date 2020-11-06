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محمد العسيري

الثقافة

وائل فاروق: المصطلح هو أحد أهم تجليات وعى العلم بذاته

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:42 ص
وائل فاروق
وائل فاروق
نضال ممدوح
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بترجمة أنجزتها عن الإيطالية مباشرة٬ المترجمة المصرية الدكتورة نسمة إبراهيم٬ صدرت حديثًا عن منشورات المتوسط٬ النسخة العربية لكتاب "ما هو علم المصطلحات" من تأليف ماريا تيريزا زانولا.

وقدم للكتاب الناقد الدكتور وائل فاروق٬ حيث يشير إلي أن: المصطلح هو أحد أهم تجليات وعي العلم بذاته، وهو بناءً على ذلك، ووفقًا لنظرياته المعاصرة، أحد القوى المحركة لتطور العلم، فالمصطلح ابن الابتكار والاختراع، ولعل أحد أسباب تقديمنا لهذا الكتاب هو محاولة التحرر من المنظور الضيق الذي يرى أن أهمية تعريب المصطلحات وانتاجها ترجع لأسباب قومية ودينية، ليست قضية المصطلح اليوم قضية احتفاء بلغة الهوية.

إنها اليوم شرط من شروط إنتاج العلم وتلقيه، فالاندماج في مجتمع المعرفة اليوم هو الطريق الوحيد لرأب الصدع بين اللغة العربية ولغة العلم المتخصصة، فالمصطلحات التي صارت اليوم علمًا ليست مفردات يتم نقلها من لغة إلى أخرى وإنما تجليًا للانخراط العميق في الحقل العلمي الذي يتم إبداع المصطلح فيه ومن ثم نقله من لغة إلى أخرى. فالمصطلحات، على حد تعبير الخوارزمي، هي مفاتيح العلوم، وفي قول آخر، هي نصف العلم، فالمصطلحات أو اللغة المتخصصة هي أكثر من مجرد حالة تقنية خاصة داخل اللغة العامة.

ففي عالم اليوم المتمركز حول العلم والتكنولوجيا، أصبحت المصطلحات أحد أهم مفاتيح المعرفة، فالطريقة التي يتم بها تسمية وتعريف المفاهيم العلمية المتخصصة وتنظيمها ووصفها وترجمتها لا تساعد فقط على فهم بنية المعرفة في اللحظة الراهنة وإنما صارت تلعب دورًا أساسيًا في تطورها واتساع مجالها وبناء شبكات مفاهيمية تربط بين حقولها المختلفة، وهو ما جعل الشبكة العالمية للمصطلحات في فيينا ترفع شعار "لا معرفة بلا مصطلح".

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