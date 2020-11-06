الكويت.. إخلاء سبيل صلاح خورشيد المتهم بقضية «النائب البنغالى»

أخلت محكمة الجنايات الكويتية سبيل النائب صلاح خورشيد المتهم بغسيل الأموال والرشوة والمتاجرة بالبشر، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار (33 ألف دولار).وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أجلت المحكمة الجلسة ليوم الخميس 12 نوفمبر، فيما قررت استمرار حبس المتهمين الموقوفين سابقًَا وصرف المخلى سبيلهم، وطلب الفريق أول متقاعد سليمان الفهد وشهود آخرين.وكان النائب خورشيد قد سلم نفسه الأربعاء الماضي لإدارة المباحث الجنائية بناء على أمر ضبط وإحضار صدر بحقه في جلسة للمحكمة تخلف عن حضورها، بسبب إصابته بفيروس كورونا.وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية في يونيو الماضي القبض على النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، بعد اتهامه بغسيل الأموال ودفع الرشاوى، بناء على إفادات أدلى بها عمال بنغاليين، أكدوا فيها أنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.