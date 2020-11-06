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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تعلق الطيران مع إسرائيل

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:34 ص
الخطوط الجوية البريطانية
الخطوط الجوية البريطانية
وكالات
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أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، أنها ستعلق رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من الجمعة، بعد القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" دخلت المملكة المتحدة الخميس في إغلاق عام سيستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل على الأقل، وأشارت الخطوط الجوية إلى أنها "قررت إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من يوم الجمعة وحتى التاريخ المذكور".

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي، حيث شملت القيود 7.5 مليون شخص.

وسجلت بريطانيا 873800 إصابة، و44896 وفاة بالفيروس، فيما أعلنت إسرائيل عن 310254 إصابة، و2404 حالات وفاة بالفيروس.

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