الليلة.. حفل أحمد سعد بمهرجان الموسيقى العربية

ضمن فعاليات ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التاسع والعشرين٬ والذي تنظمه تنظم دار الأوبرا المصرية٬ يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفلا كبيرا للفنان أحمد سعد في رابع ليالي المهرجان بأوبرا الإسكندرية.يشارك في الحفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار ونجوم الفرقة، حيث يشاركون بالفاصل الأول من الحفل بمجموعة من أغاني زمن الفن الجميل منها: "داري العيون أداء الفنان وائل أبوالفتوح٬ يا عيني على الصبر أداء الفنان السيد وهب الله٬ إن كنت ناسي أداء الفنانة آلاء أيوب٬ حبك نار أداء الفنان أيمن مصطفى، أوقاتي بتحلو أداء الفنانة شروق شريف، يا خلي القلب أداء الفنان محمد متولي".ويتضمن الفاصل الثاني من الحفل مشاركة يقدمها عازف التشيلو الأول الفنان عماد عاشور بالمقطوعة الموسيقية (حب آيه) ثم فاصل للفنان أحمد سعد يقدم خلاله باقة من أجمل أغاني التراث، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه منها: "يا مصر مين يقدر عليكي..على حسب وداد..سألت نفسي..العشم..لأجل النبى..أهوه ده اللي صار".