غدًا.. ابتهال تريتر ضيفة مبادرة «كل يوم شاعر»

تحل الشاعرة السودانية ابتهال تريتر٬ في السادسة من مساء غد السبت٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أون لاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن تقرأ "تريتر" قصيدة بعنوان "أجيئك ملتقى حزنين".ومن أشعارها نقرأ: "قافلة الكلام.. خذ للمسافة خطوها.. وإطو المهامه والبحار.. وقل لحراس الحدود معي.. مفاتيح الجهات.. يبقى رحيلك سافرا.. وأنا رهينة خفقة.. فضحت مقاييس التصبر وارتدها الأغنيات..عزف اشتهاءات المواسم.. والهدوء المستحيل.. ورغبة بفم الظلام وتحت جلد الأمنيات.. خضبت أسئلتي البريئة من غيابك.. علها تحمر قاب إجابتين.. إذا تسورها الثبات.. أوقفت قافلة الكلام.. فمد لي ولدانها الأثمار والدر العقيق وقرطسوا ما اشتهي.. من بعض أثواب النداء.. وبعض أكواب السؤال".