سوريا تسجل 4 وفيات و76 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، ليل الخميسالجمعة، تسجيل 4 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 52 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن بلغت 6040 شفيت منها 2195 وتوفيت 305 حالة.وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.