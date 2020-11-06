«التعليم» تقرر إلغاء منسق القرائية ومنسق الصفوف الأولية وعودتهم للمدارس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء منسق القرائية ومنسق الصفوف الأولية وعودتهم لمدارسهم.وحصلت «الدستور» على منشور رسمي من إدارة التعليم الأساسي للمديريات التعليمية، نص على أن تقوم المديريات التعليمية بتكليف من تراه مناسبا لهذا المسمي (موجه صفوف أولى) وفق الشروط الواردة بالفاكس الصادر من نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، بتاريخ ١٧ يناير في هذا الشأن.وأضاف القرار، أنه بالنسبة لمنسقي القرائية (منسق الصفوف الأولى) بالمديريات والإدارات التعليمية: «فعلى من يرغب تقدم طلب للانضمام إلى إدارة التعليم الابتدائي بالمديريات والإدارات فلا مانع أو العودة إلى التخصص الأصلي بالمدارس لسد العجز».