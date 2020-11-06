الاتحاد الأوروبى: نراقب سير الانتخابات الأمريكية عن كثب

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يراقب عن كثب تطورات العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة انتظار النتائج الرسمية.ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية، صباح اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير قوله: "الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك نظاما انتخابيا صلبا وهياكل وآليات واضحة لفض النزاعات، ويعود للسلطات الأمريكية إدارة الوضع".ولم يعلن المسئولون الأوروبيون صراحة عن تفضيلهم لمرشح دون آخر، إلا أن العديد منهم عبروا أكثر من مرة عن رغبتهم بـ"رؤية رئيس أمريكي يلتزم بالعمل ضمن المؤسسات الدولية والنظم العالمية".وتظهر النتائج الجزئية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب.