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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يرسل محامين إلى المحاكم التى تنظر فى دعاوى ترامب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
بايدن
بايدن
عبير سليم
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أفادت قناة "فوكس نيوز"، صباح اليوم الجمعة، بأن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أرسل خبراءه القانونيين إلى محاكم في عدة ولايات تنظر في الدعاوى التي رفعتها حملة دونالد ترامب.

وأشارت القناة إلى أنه تم إرسال المحامين إلى ولايات نيفادا وويسكونسن وبنسلفانيا وميشيجان.

ويضم الفريق القانوني لجو بايدن عددا من المسؤولين السابقين في وزارة العدل الأمريكية، بمن فيهم إيريك هولدر، المدعي العام في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وكانت حملة ترامب قد رفعت دعاوى تطالب بوقف أو إعادة فرز الأصوات في عدة ولايات، وخسرت المعركة القضائية في ولايتي جورجيا وميشيغان.

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