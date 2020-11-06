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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجعفرى يحمل الدول الغربية المسؤولية المباشرة فى معاناة الشعب السورى

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
بشار الجعفري
بشار الجعفري
عبير سليم
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أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، على أن بلاده تجدد التأكيد على أنها لم ولن تستخدم أسلحة كيميائية ولم تعد تمتلكها أساسًا.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الخميس، إن سوريا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتؤكد ضرورة الحفاظ على الطابع الفني لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومصداقيتها ومهنيتها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، صباح اليوم الجمعة.

وأضاف، أن دمشق التزمت ولا تزال بالتعاون مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية لتسوية جميع المسائل العالقة بما يتيح إغلاق هذا الملف بشكل نهائي وإخراجه من دائرة ألاعيب السياسية والتضليل الإعلامي.

وقال الجعفري، إن حكومات الدول الغربية مسؤولة بشكل مباشر ولا يقبل التشكيك عن المعاناة التي يعيشها السوريون منذ نحو تسع سنوات لانخراطها المباشر في الحرب الإرهابية والسياسية والاقتصادية والمالية على سوريا.

يشار إلى أن واشنطن تسعى لاستخدام مجلس الأمن كمنصة للانقضاض على سوريا، عبر بوابة امتلاك الأسلحة الكيميائية، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، في 23 أكتوبر الماضي أن الولايات المتحدة تحاول تقديم قرار إلى مجلس الأمن ضد سوريا على أساس تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدًا أنه لا يمكن لموسكو الموافقة على هذه الوثيقة.

وأضاف: "تلقى مجلس الأمن الجمعية العامة تقريرًا من لاهاي، من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريرًا عن سوريا... لاتخاذ قرار غير مقبول على الإطلاق، مشروع قرار حول الكيميائي على أساس التقرير من لاهاي موجه ضد سوريا، ومن الواضح إلى أين سيقودنا هذا، لا يمكننا أن نسمح بهذا ولا يمكننا أن نتفق مع هذا".

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