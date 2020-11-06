رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حملة ترامب تخسر معركتين قضائيتين فى جورجيا وميشيجان وتتعهد بمقاضاة نيفادا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:32 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
خسرت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكمين قضائيين في ولايتي جورجيا وميشيجان اللتين يحتدم فيهما التنافس الانتخابي، فيما تعهدت بمقاضاة نيفادا على مخالفات في التصويت.

وحسبما أفادت شبكة «فوكس نيوز» الأخبارية، أكدت حملة ترامب في دعوى جورجيا، أن 53 بطاقة اقتراع وصلت متأخرة اختلطت بتلك التي وصلت في الموعد المحدد، وسعت في ميشيجان إلى «منع إحصاء الأصوات»، وطالبت بالسماح لها بمراقبة أكبر لعملية جدولة البيانات والإحصاءات.

ورفض قضاة الولايتين الدعويين، حيث أكد حلفاء ترامب أنه كانت هناك مخالفات في التصويت بمقاطعة كلارك في نيفادا المكتظة بالسكان، والتي تشمل لاس فيجاس.

وما زال إحصاء الأصوات مستمرًا في الولايات الثلاث، بين عدد قليل من الولايات التي يمكن أن تحسم سباق الرئاسة.

ويتقدم المنافس الديمقراطي جو بايدن بفارق ضئيل في نيفادا، بينما يتقدم ترامب بهامش بسيط في جورجيا، ومن المتوقع أن يفوز بايدن في ميشيجان.

ووصف بوب باور كبير المستشارين بحملة بايدن دعاوى ترامب المختلفة بأنها «إلهاء لا جدوى منه»، وقال: «هذه الاستراتيجية تستهدف تقويض نزاهة العملية الانتخابية».

وأضاف: «هذا جزء من حملة تضليل أوسع تهدف لمنح حملة ترامب الفرصة للقول إن إحصاء الأصوات يجب أن يتوقف، لكنه لن يتوقف».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرنسا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا اليومية تتجاوز 58 ألفًا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حفل زفاف بالفيوم

حبس المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل «ميكروباص الزقازيق»

الصحة العالمية: «تعبنا وكورونا لم يتعب»

الصور

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

الأكثر قراءة

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

الصحة: 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

آرسنال يفوز على مولده النرويجى برباعية فى الدورى الأوروبى

توتنهام يفوز على لودوجوريتس بثلاثية فى الدورى الأوروبى

ليستر سيتى يفوز على سبورتنج براجا 4-0 بالدورى الأوروبى

ارتفاع معدلات تهريب نمور الجاكوار إلى الصين من أمريكا الجنوبية

أيام زمان

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

عرض جديد لـ«خيال الظل والأراجوز» بـ«بيت السحيمى».. الليلة

الأحد.. مناقشة رواية «آخر أخبار الجنة» لـ حزين عمر

وائل فاروق: المصطلح هو أحد أهم تجليات وعى العلم بذاته

غدًا.. ابتهال تريتر ضيفة مبادرة «كل يوم شاعر»