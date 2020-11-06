التحقيق فى استخدام حملة ترامب البيت الأبيض لإدارة الانتخابات

قال النائب الديمقراطي بيل باسكريل إن مكتب المحقق الخاص الأمريكي فتح تحقيقًا في مزاعم حول انتهاك حملة ترامب القانون الفدرالي من خلال استخدامها البيت الأبيض لإدارة الانتخابات.وحسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، وأوضح أن استخدام حملة ترامب للبيت الأبيض كغرفة قيادة يوم الانتخابات يشكل انتهاكا للقانون الاتحادي.وأضاف، في بيان، أن مكتب المحقق الخاص رد اليوم الخميس على دعوته لفتح تحقيق وأبلغه أن وحدة خاصة "فتحت تحقيقا في هذه المزاعم لمعرفة إن كان هناك انتهاك لقانون هاتش".