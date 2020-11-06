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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 34505 إصابات بفيروس كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:53 ص
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن البلاد سجلت 34505 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد على الإطلاق.

كما سجلت الوزارة 445 وفاة بالفيروس، ارتفاعا من 352 في اليوم السابق، في أول حصيلة يومية تتجاوز 400 حالة منذ الـ2 من مايو.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في إيطاليا إلى 40192، لتصبح سادس دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات 40 ألفا.

كما ارتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 824879 إصابة منذ بدء الجائحة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

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