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منوعات

توتنهام يفوز على لودوجوريتس بثلاثية فى الدورى الأوروبى

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:51 ص
توتنهام
توتنهام
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حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزى، فوزا هاما على نظيره لودوجوريتس رازجراد البلغارى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب "لودوجوريتس آرينا" فى الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة من دور المجموعات للدورى الأوروبى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدفين، سجل النجم هارى كين الهدف الأول فى الدقيقة 13، وأضاف البرازيلى لوكاس مورا الهدف الثانى فى الدقيقة 33.

وفى الشوط الثانى، سجل كلاوديو كيسيرو هدف لودوجوريتس الوحيد فى الدقيقة 50، قبل أن يعود الأرجنتينى جيوفانى لو سيلسو لتسجيل هدف السبيرز الثالث فى الدقيقة 62 بأسيست من الكورى الجنوبى هيونج مين سون بعد مشاركته كبديل بـ17 ثانية فقط.

وبتلك النتيجة يحتل توتنهام صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط مؤقتا، بفارق الأهداف عن رويال أنتويرب، فيما يأتى لودوجوريتس رازجراد فى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

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