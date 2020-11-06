ليستر سيتى يفوز على سبورتنج براجا 4-0 بالدورى الأوروبى

واصل فريق ليستر سيتي الإنجليزي انطلاقته الرائعة ببطولة الدوري الأوروبي، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الكبير 4 صفر على ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات في المسابقة.وعزز ليستر صدارته لترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ليصبح على مشارف التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة.وفي المقابل، تجمد رصيد براجا عند ست نقاط، لكنه ظل في المركز الثاني، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على آيك، صاحب المركز الثالث، فيما ظل زوريا في قاع الترتيب بلا نقاط.