آرسنال يفوز على مولده النرويجى برباعية فى الدورى الأوروبى

فاز آرسنال على ضيفه مولده النرويجي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدور الأول في الدوري الأوروبي لينفرد آرسنال بصدارة المجموعة الثانية من المسابقة.وأحرز أهداف آرسنال كل من كريستوف هاوجن (45+1 بالخطأ في مرمى فريقه) وشريف سينيان (62 بالخطأ في مرمى فريقه أيضا) ونيكولاس بيبي (69) وجو ويلوك (88)، بعدما كان الفريق النرويجي قد تقدم بهدف لمارتن إيلينجسن (22).