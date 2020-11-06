سكرتيرة ولاية بنسلفانيا:1% من البطاقات لم يتم فرزها بعد

أعلنت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا كاثي بوكفار، أن ضمان أمن ونزاهة الانتخابات أولوية بالنسبة لنا.وأضافت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا، في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية الآن، أن السباق محتدم وقد يستغرق الأمر وقتا قبل معرفة الفائز، قبل أن تشير إلى أن 1% من البطاقات لم يتم فرزها بعد.وكانت بوكفار، أعلنت في وقت سابق أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية من المرجح معرفتها نهاية يوم الخميس.وأكدت أن عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية تمت بشفافية ونزاهة في رد منها على تشكيكات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أشار من خلالها أنه تم إلحاق الضرر بنزاهة النظام والانتخابات الرئاسية داعيا إلى مناقشة الأزمة.وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم، فيما ينتظر العالم أجمع النتيجة النهائية للفائز بالسباق الرئاسي.