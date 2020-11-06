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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 18 شخصا جراء عاصفة إيتا بأمريكا الوسطى

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:22 ص
عاصفة إيتا
عاصفة إيتا
عبير سليم
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لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم جراء عاصفة "إيتا"، التي ضربت أمريكا الوسطى متسببة في هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات، بينما عاد 60 صيادا كانوا مفقودين في البحر إلى سواحل هندوراس.

ونقلت وكالة "رويترز"، صباح اليوم الجمعة، عن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز لقناة "إتش.سي.إتش" قوله: "الوضع خطير وصادم ويتعين التعامل معه بشكل احترافي وسريع".

وأشار هيرنانديز إلى تقارير عن أشخاص تقطعت بهم السبل في مناطق نائية أو حوصروا على أسطح المنازل التي أغرقتها المياه.

وأضاف: "الدمار والخراب حل في الغالبية العظمى من مناطق البلاد، والسلطات سترسل زوارق سريعة وطائرات هليكوبتر لإنقاذ الناس في المناطق التي يتعذر الوصول إليها".

وضربت "إيتا" وهي واحدة من أعتى العواصف التي تجتاح أمريكا الوسطى منذ سنوات نيكاراجوا، عندما كانت إعصارا من الفئة الرابعة، مصحوبة برياح سرعتها 241 كيلومترا في الساعة، قبل أن تضعف وهي تتجه نحو اليابسة وصوب هندوراس المجاورة.

وأشار المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إلى أن "إيتا" تحولت إلى منخفض استوائي يتحرك في اتجاه الشمال الغربي عبر هندوراس، بسرعة 14 كيلومترا في الساعة.

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