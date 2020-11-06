رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 6 نوفمبر 2020

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:39 ص
برج الميزان
برج الميزان
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:

مهنيًا: يوم واعد بتقدّم مهني، وتتطور عملية التواصل مع الزملاء وتبدو العلاقات ممتازة.

عاطفيًا: تعاطف كبير مع الشريك، لكن هنالك اعتبارات سابقة تعود مجددًا إلى الواجهة تعيق تقدم الأمور بعض الشيء.

صحيًا: وضعك الصحي هذا اليوم يطمئن، ومع هذا اتصل بطبيبك وحدد موعدًا للكشف عليك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق «هندسة قناة السويس» 24 ساعة بعد ظهور إصابة بكورونا

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

المشدد 15 سنة لـ59 إخوانيًا في «تدبير اعتصام رابعة»

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

الصور

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

الأكثر قراءة

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

الصحة: 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حفل زفاف بالفيوم

فرنسا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا اليومية تتجاوز 58 ألفًا

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

آرسنال يفوز على مولده النرويجى برباعية فى الدورى الأوروبى

ارتفاع معدلات تهريب نمور الجاكوار إلى الصين من أمريكا الجنوبية

دراسة تحذر من استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات الرقمية

الحوامل المصابات بكورونا أكثر عرضة للولادة المبكرة

أيام زمان

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

جمال بخيت في أمسية ببيت شعر الأقصر.. الاثنين

«بلوك السعادة».. كتاب جديد للكاتب أمجد الغمري

«الفنون التشكيلية» يحتفي بالفنان حسن الأعصر ويفتتح معرضه الاستعادي.. الأحد

جلسات نقدية للشعر والقصة القصيرة بالمؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا