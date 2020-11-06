حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 6 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تفكر جديًا في الراحة، فقد أرهقت نفسك بعدة أمور ووضعت نفسك في موقف صعب.عاطفيًا: الشريك قادر على تسوية أموره، فلا تتدخل حتى لا تزيد الوضع تأزمًا، بل حاول معرفة ما يمكن أن يساعده.صحيًا: إياك والإكثار من تناول اللحوم والدهنيات، ولا سيما أنك قابل للسمنة بسرعة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.