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الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 6 نوفمبر 2020

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:36 ص
برج الدلو
برج الدلو
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:

مهنيًا: يساعدك هذا اليوم على أن تجد طريقة سريعة للتخلص من المشكلات التي قد تواجهها.

عاطفيًا: لا تحاول استغلال ضعف شخصية الشريك لتحقيق أهدافك، فقد يجد نفسه مرغمًا على مواجهتك.

صحيًا: من الأفضل أن تخصص الوقت الكافي للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة للصحة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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