بريطانيا.. تسجيل 378 وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية ليل الخميس الجمعة، تسجيل 378 وفاة و24141 إصابة جديدة بفيروس كورونا.ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 48120، والإصابات إلى 1123197.ووفقًا لما أوردته وكالات، فقد سجلت البلاد 492 وفاة جديدة بالفيروس يوم الأربعاء، وهي أكبر حصيلة يومية منذ 13 مايو.وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي، حيث شملت القيود قرابة 7.5 مليون شخص.