إخلاء سبيل ثلاث سيدات بتهمة خطف طفلة بالقليوبية

أخلت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية ثلاث سيدات قمن باختطاف طفلة من والدتها، بسبب خلافات مالية بينهم، بعد إقرارهما التصالح مع والدة الطفلة.كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من ربة منزل بقيام ثلاث سيدات بمغافلتها واختطاف نجلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات عقب تقابلها معهن بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة لحل خلافات مالية بينهن.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن وتحرير الطفلة المجنى عليها من مسكن إحداهن.وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة لخلافات مالية بينهن وبين المبلغة لسابقة قيام الأم المبلغة بالنصب عليهن عقب إيهامهن بقدرتها على استخراج بطاقات دفع إلكترونية "فيزا" يتم بموجبها صرف معاش شهرى، وقمن على إثر ذلك بتجميع عدد من صور بطاقات الرقم القومى من بعض الأهالى وتحصيل مبالغ مالية منهم قاموا بتسليمها لها مقابل تحصلهن على جزء من تلك المبالغ.وعقب قيام المبلغة بتسليمهن البطاقات الإلكترونية المتفق عليها لتسليمها للأهالى فوجئوا بقيام الأهالى بإعادتها لهن لاكتشافهم أنها ليست بطاقات فيزا، وإنما مجرد حافظة إلكترونية، فاتفقن على اختطاف الطفلة بقصد مساومتها على إعادة تلك المبالغ وقمن بارتكاب الواقعة.وبمواجهة الأم المبلغة بما جاء باعترافات المتهمات اعترفت بقيامها بالنصب عليهن بالاشتراك مع آخر (جارى تحديده وضبطه) قام باستخراج البطاقات الإلكترونية المشار إليها نظير اقتسامهما المبالغ المالية المتحصل عليها، وأضافت بقيامها بإنفاق نصيبها من تلك المبالغ وتولت النيابة التحقيق.