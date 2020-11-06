رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 998 إصابة جديدة بكورونا فى مقاطعة أونتاريو الكندية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:18 ص
كورونا فى مقاطعة
كورونا فى مقاطعة أونتاريو الكندية
أ ش أ
طباعة
أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية تسجيل 998 حالة جديدة لفيروس كورونا، مما دفع متوسطها لمدة سبعة أيام إلى ما يقرب من 1000 حالة، وارتفع العدد الإجمالي عن 936 حالة تم الإبلاغ عنها يوم الأربعاء الماضي.

ويبلغ متوسط ​​الحالات الجديدة في أونتاريو لمدة سبعة أيام الآن 981.5 حالة، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 9 في المائة عن هذه النقطة الأسبوع الماضي عندما بلغ متوسط ​​السبعة أيام 899 حالة.

وأبلغت وزارة الصحة أيضا عن 13 حالة وفاة إضافية لوفيات كوفيد-19 على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك سبعة من المقيمين في الرعاية طويلة الأجل.

وفي 17 أغسطس، كان متوسط ​​الوفيات الجديدة لمدة سبعة أيام في أونتاريو أقل من واحد (0.42) ولكن المؤشر ارتفع ببطء ولكن بثبات منذ ذلك الحين.

وتأتي الحالات الأخيرة في الوقت الذي أجرت فيه معامل المقاطعة حوالي 35754 اختبارا يوم أمس الأربعاء، وهذا بعيد جدا عن قدرة أونتاريو البالغة 50 ألف اختبار يوميا، ولكن مع ذلك يمثل أعلى رقم كان هذا الأسبوع. وكما يشير إلى أدنى معدل إيجابي شوهد حتى الآن هذا الأسبوع عند 3.3 في المائة.

ومن بين الحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها يوم الخميس، يقع أكثر من ثلاثة أرباع الحالات في منطقة تورنتو الكبرى، بما في ذلك 350 في تورنتو و269 في بيل و71 في منطقة يورك و47 في منطقة هالتون و33 في منطقة دورهام.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

ولاية ميشيجان: ظهور نتائج أولية غير صحيحة بسبب عطل فنى أو خطأ بشري

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

الصور

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

الأكثر قراءة

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

الصحة: 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حفل زفاف بالفيوم

فرنسا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا اليومية تتجاوز 58 ألفًا

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

آرسنال يفوز على مولده النرويجى برباعية فى الدورى الأوروبى

ارتفاع معدلات تهريب نمور الجاكوار إلى الصين من أمريكا الجنوبية

دراسة تحذر من استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات الرقمية

الحوامل المصابات بكورونا أكثر عرضة للولادة المبكرة

أيام زمان

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

جمال بخيت في أمسية ببيت شعر الأقصر.. الاثنين

«بلوك السعادة».. كتاب جديد للكاتب أمجد الغمري

«الفنون التشكيلية» يحتفي بالفنان حسن الأعصر ويفتتح معرضه الاستعادي.. الأحد

جلسات نقدية للشعر والقصة القصيرة بالمؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا