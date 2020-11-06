موريتانيا: 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 7.7 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 7 أشخاص.وذكرت الإذاعة الموريتانية - نقلًا عن بيان للوزارة - أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 746 فحصًا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 7 آلاف و777 حالة، منها 7463 حالة شفاء، و165 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.