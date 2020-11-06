موريتانيا: 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 7.7 ألف حالة
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:16 ص
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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 7 أشخاص.
وذكرت الإذاعة الموريتانية - نقلًا عن بيان للوزارة - أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 746 فحصًا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 7 آلاف و777 حالة، منها 7463 حالة شفاء، و165 وفاة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت الإذاعة الموريتانية - نقلًا عن بيان للوزارة - أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 746 فحصًا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 7 آلاف و777 حالة، منها 7463 حالة شفاء، و165 وفاة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.