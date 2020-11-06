«أوبك» تناقش تداعيات جائحة كورونا على استقرار سوق النفط

عقدت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، اليوم الاجتماع الرابع رفيع المستوى للحوار مع الهند، حيث ناقش تداعيات جائحة كورونا على سوق النفط الخام وتأثيره الكبير على كل من الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة بما في ذلك النفط، كما ناقش آفاق وتحديات الطاقة والنفط على المدى المتوسط.وقال بيان لـ«أوبك»، اليوم الخميس، إن الاجتماع عقد بالفيديو بحضور أمين عام أوبك محمد باركيندو، ودارميندرا برادان وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي.وقال «باركيندو»، إن دعم الهند للحوار بين المنتجين والمستهلكين قد ساهم بشكل كبير في نجاح المنظمة في متابعة استدامة سوق النفط في السنوات الأخيرة، وتستمر في ذلك خلال الفترة الصعبة الخاصة بجائحة كورونا.