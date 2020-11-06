مساعد وزير الخارجية يجتمع بأعضاء الدفعة 52 من الدبلوماسيين الجدد

عقد السفير عمر عامر، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، لقاء مع أعضاء الدفعة 52 من الدبلوماسيين الجدد، في إطار تعريفهم بطبيعة العمل الدبلوماسي ومقتضياته، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم واكتساب المزيد من الخبرات، بما يؤهلهم ويمكنهم من التمثيل المشرف لجمهورية مصر العربية.يأتي الاجتماع تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية سامح شكري بإيلاء الاهتمام إلى شباب الدبلوماسيين.واستعرض السفير عمر عامر - خلال اللقاء - جهود الوزارة لإعداد الكوادر الدبلوماسية وصقل مهاراتها، وأيضًا أهم المحاور الأساسية المُنِظَمة للعمل سواء داخل وزارة الخارجية أو بالبعثات المصرية في الخارج وفقًا للأطر القانونية التي يتم تطبيقها في مجال العمل الدبلوماسي.وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم المزيد من الدورات التدريبية وبرامج التدريب العملي التي تهدف إلى توعية وبناء قدرات شباب الدبلوماسيين بوزارة الخارجية.وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا حول مختلف جوانب العمل بوزارة الخارجية، وتم الرد على كافة استفسارات شباب الدبلوماسيين.