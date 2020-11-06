مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حفل زفاف بالفيوم

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، في تصادم دراجتين ناريتين، وسيارة ميكروباص، بالطريق السياحي بمركز أبشواي، بمحافظة الفيوم.كانت مستشفى الفيوم العام، استقبلت 3 متوفين، و8 مصابين، تم نقلهم بسيارات الإسعاف، إثر وقوع حادث التصادم بالطريق السياحي، خلال حفل زفاف.وتبين أن المتوفين والمصابين، كانوا يستقلون دراجتين ناريتين، وسيارة ميكروباص، وأنه خلال مظاهر احتفالهم بحفل زفاف بالطريق، اصطدمت الدراجتين بالميكروباص، ونقلوا جميعا لمستشفى الفيوم العام.تحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة لتتولى التحقيق.