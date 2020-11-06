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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تقلص الفارق بين ترامب وبايدن فى بنسلفانيا إلى 90 ألف صوت

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:05 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
عبير سليم
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تقلص الفارق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغريمه الديمقراطي في السباق الرئاسي جو بايدن، في ولاية بنسلفانيا إلى 90 ألف صوت لصالح ترامب بعد فرز 93% من الأصوات، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل الآن.

وكانت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن أعلنت مساء الخميس، إن الفوز بالانتخابات الرئاسية على الرئيس دونالد ترامب أصبح "وشيكا"، حيث يستمر عد الأصوات في أربع ولايات فقط.

وقالت مديرة الحملة جين أومالي ديلون، إن الأرقام المتوفرة الأن للحملة تشير إلى أن بايدن سيفوز بحصة كبيرة بما يكفي من الأصوات البارزة في ولاية بنسلفانيا أو جورجيا أو أريزونا أو نيفادا ليتمكن من إعلان فوزه قريبًا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه في غضون دقائق قليلة من المتوقع أن يقدم مفوضو مدينة فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، تحديثًا حول عدد الاقتراع الجاري عبر البريد.

وفي وقت سابق، أشارت الإحصائيات إلى أن ولاية بنسلفانيا تشهد تراجعًا لترامب بعد أن كان متقدمًا، ذلك مع فرز المزيد من الأصوات عبر البريد.

وكان دونالد ترامب، الرئيس الحالي للولايات المتحدة، قد فاز بها في 2016.

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