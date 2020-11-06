إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع "توناية" بالطريق الزراعى أمام الابعادية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي بدمنهور، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى "توناية".وأسفر الحادث عن إصابة أشخاص بكسور وجروح متفرقة وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم وهم كل من: سماح صلاح حمودة، 30 سنة، ومحمد سمير أبوشنب، 23سنة، وإسلام محمد إبراهيم، 22 سنة، وأسامة عبدالظاهر أحمد، 20 سنة، وجاري تقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة لهم.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.