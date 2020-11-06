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محافظات

«عمار يا إسكندرية».. محمد الحلو يحيى ليلة جديدة من «الموسيقى العربية» على خشبة سيد درويش

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:15 ص
محمد الحلو
محمد الحلو
هبه عويضه
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أحيا الفنان الكبير محمد الحلو، بمصاحبة فرقة الحفنى للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هشام نبوى، حفلا فنيًا، فى ليلة فنية ساحرة من ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ٢٩ الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

وشذى «الحلو» خلال حفل اليوم بباقة من روائع التراث بالإضافة إلى أغانيه منها «الفن- لأ مش أنا اللى ابكى - ليالى الحلمية - زيزينيا - ولا كنت يوم انكسر- يا حبيبى- عراف».

كما قدم بالفاصل الأول من الحفل نجوم الأوبرا الفنان حسام حسنى، والفنانة صابرين النجيلى، باقة من أغاني زمن الفن الجميل منها: «على حسب وداد - طاير يا هوى - هوا يا هوا - اسمعونى» ثم التقى جمهور الإسكندرية مع فاصل متميز على آلة الكمان للفنان اللبنانى جهاد عقل، حيث قدم باقة متميزة من الألحان بأنامله الذهبية على آلة الكمان والتى لاقت إعجاب واستحسان الجمهور واستقبلوها بالتصفيق الحار.

وشهد الحفل استقبال جمهور أوبرا الإسكندرية بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامة والتباعد بين الجمهور حرصًا على سلامة الجمهور.

وتستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ٢٩ فى تمام الثامنة من مساء غد بحفل فنى للفنان أحمد سعد ونجوم فرقة أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

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