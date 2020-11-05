1.8 مليار جنيه لتنفيذ محطة معالجة ثلاثية بالإسماعيلية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية بمدينة أبو صوير بالإسماعيلية بكُلفة إجمالية قدرها 1.8 مليار جنيه، خلال مدة زمنية استغرقت عام ونصف العام.لفت تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب نفّذت واحدة من أكبر محطات المعالجة لمياه الشرب التى تعمل بطاقة مليون م3 يوم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأوضحت أن حجم المخصصات التى رصدت لتنفيذ المشروع خلال العام المالي 2019-2020 بلغت 123 مليون جنيه، أنفق منها حتى ديسمبر الماضى 93 مليون جنيه، بمعدل إنفاق سنوي 76%.