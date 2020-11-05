براتب 2600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنوفية، وذلك براتب من 2400 جنيه إلى 2600 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 سائق مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه رخصة أولى وثانية وثالثة، وألا يزيد عمره عن 40 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01211047775، والتواصل مع المدير المسئول نادر محمد، أو التوجه لمقر الشركة في شبين الكوم، خلف المطاحن، المنوفية.