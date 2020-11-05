رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:03 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا للمديريات التعليمية، بشأن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحالات الإيجابية بالمدارس.

وجاء وفقا للمنشور النص الآتي:

أولا: يتم تعريف المخالط للحالة الإيجابية على أنه شخص كان على اتصال مباشر بحالة محتملة أو مؤكدة أكثر من ١٥ دقيقة ومسافة أقل من متر ونصف، إلزام الشخص المريض أو المخالط به بارتداء الكمامة.

ثانيا: إذا كانت الحالة بالمنزل يتم تطبيق إجراءات العزل منزليا لمدة 15 يوم مع المتابعة الدورية.

ثالثا: إذا كانت الصلة بالمدرسة لطالب او مدرس لا يتم العزل لكن المتابعة اليومية من الزائرة الصحية.


رابعا: يتم تطبيق إجراءات داخل المدارس في حالة ظهور حالات إيجابية ظهرت بين الطلاب.

وفي حالة ظهور حالة إيجابية بين المدرسين يتم تطبيق الأتي:

1- الإبلاغ الإلكتروني فورا.

2- عزل المدرس كونه حالة إيجابية أو محملة أو متابعة المخالطين بالمدرسة دون عزل منزلي بواسطة الزائرة الصحية وهم الزملاء المدرسين أو الموطفين المشتركين معه في نفس الغرفة الإدارية بالمدرسة.

3- قيام الإدارة الصحية بمتابعة المخالطين بالمنزل يوميًا لمدة 14 يوميا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

غلق «هندسة قناة السويس» 24 ساعة بعد ظهور إصابة بكورونا

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

فدية 2 مليون جنيه.. تفاصيل ذبح طالبة في أسوان

الصور

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

فرنسا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا اليومية تتجاوز 58 ألفًا

فدية 2 مليون جنيه.. تفاصيل ذبح طالبة في أسوان

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

ارتفاع معدلات تهريب نمور الجاكوار إلى الصين من أمريكا الجنوبية

دراسة تحذر من استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات الرقمية

الحوامل المصابات بكورونا أكثر عرضة للولادة المبكرة

أطباء: أمريكية تنقل فيروس كورونا لآخرين طيلة 70 يوما

أيام زمان

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

جمال بخيت في أمسية ببيت شعر الأقصر.. الاثنين

«بلوك السعادة».. كتاب جديد للكاتب أمجد الغمري

«الفنون التشكيلية» يحتفي بالفنان حسن الأعصر ويفتتح معرضه الاستعادي.. الأحد

جلسات نقدية للشعر والقصة القصيرة بالمؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا