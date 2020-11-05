«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا للمديريات التعليمية، بشأن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحالات الإيجابية بالمدارس.وجاء وفقا للمنشور النص الآتي:أولا: يتم تعريف المخالط للحالة الإيجابية على أنه شخص كان على اتصال مباشر بحالة محتملة أو مؤكدة أكثر من ١٥ دقيقة ومسافة أقل من متر ونصف، إلزام الشخص المريض أو المخالط به بارتداء الكمامة.ثانيا: إذا كانت الحالة بالمنزل يتم تطبيق إجراءات العزل منزليا لمدة 15 يوم مع المتابعة الدورية.ثالثا: إذا كانت الصلة بالمدرسة لطالب او مدرس لا يتم العزل لكن المتابعة اليومية من الزائرة الصحية.رابعا: يتم تطبيق إجراءات داخل المدارس في حالة ظهور حالات إيجابية ظهرت بين الطلاب.وفي حالة ظهور حالة إيجابية بين المدرسين يتم تطبيق الأتي:1- الإبلاغ الإلكتروني فورا.2- عزل المدرس كونه حالة إيجابية أو محملة أو متابعة المخالطين بالمدرسة دون عزل منزلي بواسطة الزائرة الصحية وهم الزملاء المدرسين أو الموطفين المشتركين معه في نفس الغرفة الإدارية بالمدرسة.3- قيام الإدارة الصحية بمتابعة المخالطين بالمنزل يوميًا لمدة 14 يوميا.