بالأسماء.. إصابة 5 في تصادم تروسيكل برصيف في قنا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم تروسيكل برصيف بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.تلقى اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير المرفق، بوقوع حادث تصادم تروسيكل برصيف بجوار مدرسة جزيرة دندرة بمركز قنا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.وأسفر الحادث عن إصابة رمضان إبراهيم متولي، ومحروس سامح أحمد، ومصطفى عبدالله مصطفى، ومحمود أيمن محمود، وحسام حسين محمود.وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.