ولاية ميشيجان: ظهور نتائج أولية غير صحيحة بسبب عطل فنى أو خطأ بشري

أكدت ولاية ميشيجان، أن ظهور نتائج أولية غير صحيحة للفرز بسبب عطل فنى أو خطأ بشرى، وأضافت "تمت مراجعة النتائج الأولية وشطب الأصوات غير الصحيحة"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.