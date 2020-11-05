بالأسماء.. جامعة جنوب الوادي توافق على تعيينات جديدة
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:56 م
قنا: إسلام البكريطباعة
وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى على عدة تعيينات.
وجاءت قائمة المعينين وفقًا لبيان الجامعة مساء اليوم الخميس:
- حسين على محسب ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون الخاص تخصص "قانون تجارى".
- صادق صلاح صادق ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون العام تخصص "قسم القانون الجنائى".
- على عبد الصبور على ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة.
- مختار عبد الجليل دكرونى حسن ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون الخاص تخصص "القانون الدولى الخاص".
- على عادل على محروس ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون العام تخصص " القانون الدولى العام ".
- عبد الحميد شحاته عبد الرازق ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون العام تخصص " القانون الإدارى والدستورى ".
وجاءت قائمة المعينين وفقًا لبيان الجامعة مساء اليوم الخميس:
- حسين على محسب ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون الخاص تخصص "قانون تجارى".
- صادق صلاح صادق ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون العام تخصص "قسم القانون الجنائى".
- على عبد الصبور على ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة.
- مختار عبد الجليل دكرونى حسن ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون الخاص تخصص "القانون الدولى الخاص".
- على عادل على محروس ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون العام تخصص " القانون الدولى العام ".
- عبد الحميد شحاته عبد الرازق ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون العام تخصص " القانون الإدارى والدستورى ".