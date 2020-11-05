بالأسماء.. جامعة جنوب الوادي توافق على تعيينات جديدة

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى على عدة تعيينات.وجاءت قائمة المعينين وفقًا لبيان الجامعة مساء اليوم الخميس:- حسين على محسب ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون الخاص تخصص "قانون تجارى".- صادق صلاح صادق ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون العام تخصص "قسم القانون الجنائى".- على عبد الصبور على ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة.- مختار عبد الجليل دكرونى حسن ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون الخاص تخصص "القانون الدولى الخاص".- على عادل على محروس ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون العام تخصص " القانون الدولى العام ".- عبد الحميد شحاته عبد الرازق ـ في وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون العام تخصص " القانون الإدارى والدستورى ".