«الفنون التشكيلية» يحتفي بالفنان حسن الأعصر ويفتتح معرضه الاستعادي.. الأحد

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، يوم الأحد 8 نوفمبر معرضًا استيعاديًا للفنان القدير حسن الأعصر، في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز سعد زغلول الثقافي، بحضور كوكبة من الفنانين والنقاد.وقال الدكتور خالد سرور عن الأعصر: "هو أستاذ قدير وأحد رموز الحركة التشكيلية المعاصرة أسهم بفنه في إثراء المشهد التشكيلي لاسيما في مجال فن الحفر الذي أبرز تفرده في تقنياته وإنتاجه الفني المتنوع والثري مع تعدد فروع موهبته لتطال مجالات فنية أخرى منها الرسم والتصميم والفوتوغرافيا والنحت.. هذا بجانب رسالته الأكاديمية التي وهب لها وقته وجهده لنقل علمه وخبراته لأجيال متعاقبة.. نموذج يقتدى به في شخصية المُبدع الحقيقي ودوره ورسالته".وقال الفنان مجدي عثمان مدير المركز: "تجربة مميزة، مختلفة، تستحق التأمل والتبصر من خلال أعمال تًعرض للمرة الأولى منذ الخمسينات ومشروع التخرج، لأخر دفعة "دبلوم" الفنون التطبيقية، وحتى التجارب الحديثة زمنًا، مع مجموعة من التوثيقات لأعمال جدارية داخل وخارج مصر، تشهد بالريادة في هذا المجال".يذكر أن عبدالله الأعصر اسمه بالكامل حسن أحمد عبدالله الأعصر مواليد 1935، درس في معهد ليوناردودافينشي بقسم التصوير دراسة حرة مسائية من 1951 الى 1953، دبلوم كلية الفنون التطبيقية 1959، دبلوم في التصوير من أكاديمية أوربينو بإيطاليا، دبلوم الدراسات العليا التخصصية في فن الإعلان وفن الكتاب 1974، تدرج أكاديميًا حتى رأس قسم التصوير الضوئي والطباعة بكلية الفنون التطبيقية 1991: 1995، رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة 1995 – 1996، له معارض خاصة ومشاركات فنية بمصر والخارج، نال خلال مسيرته العديد من الجوائز منها: الجائزة الأولى في المعرض الأول للفن التطبيقي 1964، الريشة الذهبية من متحف الفن المصري الحديث 2016، ضمن موسوعة الشخصيات البارزة الصادرة من الهيئة العامة للإستعلامات، له مقتنيات رسمية ولأفراد في القاهرة - إيطاليا – أمريكا- السعودية – الإمارات.كما يشار إلى أن المعرض يصاحبه عدد من الملتقيات الحوارية والنقدية والبحثية على مدار فترة العرض.