رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يحتفي بالفنان حسن الأعصر ويفتتح معرضه الاستعادي.. الأحد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:55 م
الفنون التشكيلية»
الفنون التشكيلية»
جمال عاشور- ايهاب مصطفى
طباعة
يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، يوم الأحد 8 نوفمبر معرضًا استيعاديًا للفنان القدير حسن الأعصر، في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز سعد زغلول الثقافي، بحضور كوكبة من الفنانين والنقاد.

وقال الدكتور خالد سرور عن الأعصر: "هو أستاذ قدير وأحد رموز الحركة التشكيلية المعاصرة أسهم بفنه في إثراء المشهد التشكيلي لاسيما في مجال فن الحفر الذي أبرز تفرده في تقنياته وإنتاجه الفني المتنوع والثري مع تعدد فروع موهبته لتطال مجالات فنية أخرى منها الرسم والتصميم والفوتوغرافيا والنحت.. هذا بجانب رسالته الأكاديمية التي وهب لها وقته وجهده لنقل علمه وخبراته لأجيال متعاقبة.. نموذج يقتدى به في شخصية المُبدع الحقيقي ودوره ورسالته".

وقال الفنان مجدي عثمان مدير المركز: "تجربة مميزة، مختلفة، تستحق التأمل والتبصر من خلال أعمال تًعرض للمرة الأولى منذ الخمسينات ومشروع التخرج، لأخر دفعة "دبلوم" الفنون التطبيقية، وحتى التجارب الحديثة زمنًا، مع مجموعة من التوثيقات لأعمال جدارية داخل وخارج مصر، تشهد بالريادة في هذا المجال".

يذكر أن عبدالله الأعصر اسمه بالكامل حسن أحمد عبدالله الأعصر مواليد 1935، درس في معهد ليوناردودافينشي بقسم التصوير دراسة حرة مسائية من 1951 الى 1953، دبلوم كلية الفنون التطبيقية 1959، دبلوم في التصوير من أكاديمية أوربينو بإيطاليا، دبلوم الدراسات العليا التخصصية في فن الإعلان وفن الكتاب 1974، تدرج أكاديميًا حتى رأس قسم التصوير الضوئي والطباعة بكلية الفنون التطبيقية 1991: 1995، رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة 1995 – 1996، له معارض خاصة ومشاركات فنية بمصر والخارج، نال خلال مسيرته العديد من الجوائز منها: الجائزة الأولى في المعرض الأول للفن التطبيقي 1964، الريشة الذهبية من متحف الفن المصري الحديث 2016، ضمن موسوعة الشخصيات البارزة الصادرة من الهيئة العامة للإستعلامات، له مقتنيات رسمية ولأفراد في القاهرة - إيطاليا – أمريكا- السعودية – الإمارات.

كما يشار إلى أن المعرض يصاحبه عدد من الملتقيات الحوارية والنقدية والبحثية على مدار فترة العرض.

موضوعات متعلقة

غلق «هندسة قناة السويس» 24 ساعة بعد ظهور إصابة بكورونا

فرنسا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا اليومية تتجاوز 58 ألفًا

رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

الصور

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

فرنسا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا اليومية تتجاوز 58 ألفًا

فدية 2 مليون جنيه.. تفاصيل ذبح طالبة في أسوان

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

ارتفاع معدلات تهريب نمور الجاكوار إلى الصين من أمريكا الجنوبية

دراسة تحذر من استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات الرقمية

الحوامل المصابات بكورونا أكثر عرضة للولادة المبكرة

أطباء: أمريكية تنقل فيروس كورونا لآخرين طيلة 70 يوما

أيام زمان

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

جمال بخيت في أمسية ببيت شعر الأقصر.. الاثنين

«بلوك السعادة».. كتاب جديد للكاتب أمجد الغمري

«الفنون التشكيلية» يحتفي بالفنان حسن الأعصر ويفتتح معرضه الاستعادي.. الأحد

جلسات نقدية للشعر والقصة القصيرة بالمؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا