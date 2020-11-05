مصرع طفلة دهسًا تحت عجلات ميكروباص بالفيوم

لقيت طفلة مصرعها تحت عجلات ميكروباص بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.تلقى اللواء رمزي البسيوني مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع لوجينا أحمد إبراهيم تبلغ من العمر ٦ سنوات، إثر اصطدام سيارة بها في محافظة الفيوم، وسقطت دهسًا تحت عجلات سيارة ميكروباص خط 7 بمنطقة الشيخ حسن، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تتولى التحقيقات.