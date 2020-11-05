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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«تعليم الفيوم» ينفي إصابة مُعلمين بكورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:49 م
الدكتور منتصر الشماع
الدكتور منتصر الشماع مدير عام إدارة سنورس
الفيوم - زينب علاء
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نفى الدكتور منتصر الشماع مدير عام إدارة سنورس الفيوم التعليمية، ما تردد عن إصابة مُعلمين بمدرستي الراضي ومجمع المدارس بفيروس كورونا المستجد.

وطمأن مدير عام إدارة سنورس الفيوم التعليمية في تصريحات لـ«الدستور» الجميع بأنه لا توجد حالات، وأن حالة المُعلمة بمدرسة الراضي ليست مصابة بفيروس بكورونا وإنما هي أعراض برد، وأن المعلمة قدمت على إجازة اعتيادي، مشيرا إلى أنه يقوم بجولات بمدارس المركز للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ويؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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