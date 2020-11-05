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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:54 م
تطوير المستشفى التخصصي
تطوير المستشفى التخصصي
حسام فهمي
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قال الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم رفع كفاءة وتطوير مستشفى دمياط التخصصي بقيمة ٨ ملايين و٤١٨ ألف جنيه.

وأوضح «عبدالجواد» أنه تم تطوير جناح كامل بالدور الرابع لإنشاء وحدة أطفال متكاملة من رعاية مركزة ووحدة حضانات ومبتسرين وقسم داخلي، والتبرع بجهاز تفتيت حصوات كلى وحالب، وإنشاء وحدة أسنان متكاملة، التبرع باجهزة لعمليات العظام للمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف أنه تم التبرع بأثاث غير طبي ومفروشات وأجهزة غير طبية لقسم الجراحة الجديد والتبرع بجهاز قياس السمع، والمساعدة في صيانة بعض الأجهزة بالمعمل وجهاز تحليل الهرمونات وصيانة جهاز حقن ربط دوالي المرئ.
«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي
«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي
«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي
«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي
«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي
«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

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