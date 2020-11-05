النفط يهبط في ظل الإغلاقات الأوروبية وضبابية الانتخابات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة اليوم الخميس، متأثرة بزيادة مطردة في إصابات فيروس كورونا وعدم حسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية حتى الآن.وهبط خام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 40.93 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.9 بالمئة ليغلق على 38.79 دولار.كان كلا العقدين قفز نحو أربعة بالمئة أمس الأربعاء.خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية، قائلة إن العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس لن تكون قبل 2023.وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي: "رغم بعض البيانات المشجعة على المراهنة على صعود أسعار الخام هذا الأسبوع، مازالت سوق النفط مضطرة إلى مكابدة أوجه عدم التيقن الراجعة إلى كوفيد-19".سجلت إيطاليا اليوم أعلى عدد إصابات لها في يوم واحد، في حين تجاوزت الولايات المتحدة المئة ألف إصابة في يوم واحد الأسبوع الماضي، وهو مستوى قياسي مرتفع.وزاد بنك إنجلترا المركزي حجم مشتريات السندات بينما يتأهب لمواجهة التداعيات الاقتصادية لإغلاق شامل جديد لمكافحة فيروس كورونا ومخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي.وقال البنك إن اقتصاد بريطانيا سينكمش 11 بالمئة على مدى 2020 بأكمله، وهو معدل غير مسبوق.