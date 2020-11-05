جمال بخيت في أمسية ببيت شعر الأقصر.. الاثنين

يستضيف بيت الشعر بالأقصر الشاعر الكبير جمال بخيت في أمسية شعرية يوم الاثنين المقبل 9 نوفمبر الجاري بمقر بيت الشعر.اختارت الإذاعة المصرية جمال بخيت أربع مرات متتالية ليكتب الأغنية التي تشارك بها في مسابقة الأغنية العربية التي يقيمها سنويا اتحاد الاذاعات العربية لجامعة الدول العربية.وفي عام 1995 شارك في المسابقة التي عقدت في الأردن بنعشق الحياة لحن حلمي بكر وغناء غادة رجب وفازت الاغنية بالجائزة الكبرى وهى جائزة الميكروفون الذهبي كأفضل عمل متكامل.وفي عام 1996 شارك في المسابقة التي عقدت بالبحرين بأغنية اتجمعوا لحن عمار الشريعي وغناء أنغام.. وفازت الأغنية بجائزة أفضل لحن.وفي عام 1998 شارك بأغنية غنى لحن حلمي بكر وغناء رحاب مطاوع وقد فاز الشاعر بجائزة أفضل نص كما فاز الفنان حلمي بكر بجائزة أفضل لحن عن نفس الأغنية.اختارته الإذاعة المصرية للمشاركة بأغنية (وطن عربى) في مسابقة الاغنية العربية التي أقيمت في دمشق يوم 16 6 2005.. لحن الأغنية فاروق الشرنوبى ووزعها يحيى الموجى وغناها محمد الحلو وقد فازت بالمركز الأول من بين الاغنيات التي شاركت بها أغلب الدول العربية.