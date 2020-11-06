اشتباكات بين ميليشيات موالية لتركيا لخلافهم على نهب منازل السوريين

وقعت اشتباكات بين عناصر المليشيات الموالية لتركيا وسط مدينة رأس العين شمالي سوريا، بسبب خلافهم على نهب أموال المواطنين والاستيلاء على منازلهم.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقعت بين عناصر مليشيا السلطان مراد من جهة، وعناصر مليشيا الفرقة 20 من جهة أخرى، في مدينة رأس العين ضمن مناطق عملية نبع السلام التركية بريف الحسكة، وسط حالة من الخوف والهلع بين المدنيين جراء تلك الاشتباكات المتكررة في الأماكن المدنية.ووفقًا للمرصد، فإن الاشتباكات نتيجة خلاف على أحقية بعض المنازل في المدينة، فيما يشكوا أهالي ريف رأس العين الجنوبي من فرض الفصائل الموالية لتركيا لإتاوات على المارين من حواجز أم الدبس وكوع شلاح والمشيرفة، حيث تفرض تلك الحواجز مبلغًا غير محدد.وكان المرصد السوري وثق، في أكتوبر الماضي مقتل 5 عناصر وإصابة 12 آخرين من فصيل السلطان مراد، بالإضافة لإصابة 4 مدنيين، جراء اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر الفصيل، على حاجز الدويرة في ريف رأس العين بريف محافظة الحسكة.