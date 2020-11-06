رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتباكات بين ميليشيات موالية لتركيا لخلافهم على نهب منازل السوريين

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:35 ص
ميليشيات موالية لتركيا
ميليشيات موالية لتركيا
محمد عمر
طباعة
وقعت اشتباكات بين عناصر المليشيات الموالية لتركيا وسط مدينة رأس العين شمالي سوريا، بسبب خلافهم على نهب أموال المواطنين والاستيلاء على منازلهم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقعت بين عناصر مليشيا السلطان مراد من جهة، وعناصر مليشيا الفرقة 20 من جهة أخرى، في مدينة رأس العين ضمن مناطق عملية نبع السلام التركية بريف الحسكة، وسط حالة من الخوف والهلع بين المدنيين جراء تلك الاشتباكات المتكررة في الأماكن المدنية.

ووفقًا للمرصد، فإن الاشتباكات نتيجة خلاف على أحقية بعض المنازل في المدينة، فيما يشكوا أهالي ريف رأس العين الجنوبي من فرض الفصائل الموالية لتركيا لإتاوات على المارين من حواجز أم الدبس وكوع شلاح والمشيرفة، حيث تفرض تلك الحواجز مبلغًا غير محدد.

وكان المرصد السوري وثق، في أكتوبر الماضي مقتل 5 عناصر وإصابة 12 آخرين من فصيل السلطان مراد، بالإضافة لإصابة 4 مدنيين، جراء اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر الفصيل، على حاجز الدويرة في ريف رأس العين بريف محافظة الحسكة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية.. مواطن يستغل ثغرة إلكترونية ويصرف 39 مليون ريال

غلق «هندسة قناة السويس» 24 ساعة بعد ظهور إصابة بكورونا

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

الصور

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

الأكثر قراءة

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

الصحة: 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 6-11-2020

آرسنال يفوز على مولده النرويجى برباعية فى الدورى الأوروبى

توتنهام يفوز على لودوجوريتس بثلاثية فى الدورى الأوروبى

ليستر سيتى يفوز على سبورتنج براجا 4-0 بالدورى الأوروبى

أيام زمان

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

تعرف على جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية اليوم

الليلة.. حفل أحمد سعد بمهرجان الموسيقى العربية

عرض جديد لـ«خيال الظل والأراجوز» بـ«بيت السحيمى».. الليلة

الأحد.. مناقشة رواية «آخر أخبار الجنة» لـ حزين عمر