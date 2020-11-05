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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«بلوك السعادة».. كتاب جديد للكاتب أمجد الغمري

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:04 م
أمجد الغمري
أمجد الغمري
حمدين حجاج - ايهاب مصطفى
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يصدر قريبًا للكاتب أمجد الغمري أحدث مؤلفاته، رواية "بلوك السعادة"، والذي يستعد للمشاركة به ضمن إصدارات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمزمع عقده نهاية يناير من العام المُقبل.

ووفق الكاتب، تدور قصة الرواية في إطار من الدراما الاجتماعية التشويقية التي تدور أحداثها في عدة بلدان مختلفة، وتجسد التأثير القوي الذي تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي، والتي صارت مؤثرة في حياة البشر اليومية، والصراعات الناتجة عن ذلك؛ ومن المخطط أن يتم طرح أجزاء أخرى للكتاب بعد طرح الجزء الأول منه فى جميع المكتبات العربية والعالمية، مع طرح نسخ إلكترونية عبر شبكة أمازون.

يذكر أن الكتاب يصدر على نفقة أمجد الغمري الخاصة.

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