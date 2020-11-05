أغنية «قد اللي عشناه» تجمع أمير هداية مع هاني الدقاق لأول مرة

انتهى الفنان أمير هداية من تسجيل أجدد أغانيه "قد اللي عشناه"، التي تجمعه مع الفنان هاني الدقاق، مغني فرقة مسار إجباري، والمقرر ظهورها للنور قريبا.وتأتي الأغنية المنتظر ظهورها بشكل دويتو غنائي مشترك بين أمير والدقاق بعد تعاونهما سويًا في أغنية "مساومات" لفرقة مسار إجباري، التي تولى خلالها هداية مهمة التوزيع الموسيقي، واعتبرت أول أغنية مصرية تحمل لون الـ"إليكترو سوينج" الموسيقي.كما تعقب الأغنية الجديدة أصداء النجاح الجماهيري الذي حققته آخر أغنيات أمير هداية "العطور"، التي خاض بها مغامرة الغناء لأول مرة، وترشح بها لنيل جائزة Hollywood Music in Media Awards الأمريكية، ويعمل أمير حاليًا على وضع اللمسات الأولية لعدة أعمال غنائية منفصلة يتعاون خلالها مع عدة فنانين من العالم العربي ينوي إطلاق كل منها بشكل "سنجل"، ومن ثم جمعها في ألبوم واحد، بحيث تحمل كل أغنية جذرا مختلفًا من جذور موسيقى العالم العربي، من مصر والمغرب وسوريا وتونس.أمير هداية مؤلف وموزع موسيقي ومغني بدأ مشواره الفني منذ أكثر من عشر سنوات، حفر اسمه في مجال الموسيقى التصويرية بعدة أفلام سينمائية ناجحة، منها "على جثتي" و"صنع في مصر"، للنجم أحمد حلمي و"بشتري راجل" للنجمة نيلي كريم وفيلم "الوتر" للنجوم غادة عادل ومصطفى شعبان، بجانب عدة مسلسلات درامية، مثل "الخانكة" و"العملية ميسي" و"دفعة بيروت"، كما تعاون موسيقيًا مع عدة نجوم منهم محمود العسيلي والديفا سميرة سعيد والسورية لينا شماميان وفرقة مسار إجباري وآخرين.